Nicht nur die Hausbaubranche erlebte in den vergangenen Monaten einen Negativtrend, auch Maschinenbauer sind betroffen. Das macht sich auch im Rhein-Hunsrück-Kreis bemerkbar, etwa bei der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) in Kastellaun. „Wir sind abhängig von der Industrie“, sagt Jochen Schink, verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung. Und wenn die schwächelt, werden auch in der RMW die Aufträge weniger. Um dem entgegenzuwirken, setzen die Verantwortlichen daher nun vermehrt auf Eigenprodukte.

Die Kastellauner Werkstatt mache etwa Holzzuschnitte für Fertighäuser, und da sinke der Absatz, sagt Schink. Auch Unternehmen wie der Weltmarktführer Bomag gehören zu den Kunden der RMW. „Und die sind immer noch in Kurzarbeit“, weiß Schink. Die Unternehmen würden die Arbeiten, die sonst die Werkstatt übernehme, in solchen Zeiten lieber an die eigenen Mitarbeiter geben, damit diese beschäftigt seien trotz niedriger Auftragslage. Dabei sei es auch für die 300 Mitarbeiter in Kastellaun wichtig, beschäftigt zu werden, sagt Petra Bernatzki vom Sozialdienst der RMW. „Früher hatten wir einen eigenen Laden in Koblenz mit Holzspielzeug und anderen Artikeln“, sagt Schink. Doch den habe die RMW irgendwann aufgegeben: „Spielzeug aus China war dann eher im Trend“, sagt er. Doch nun sei es wieder an der Zeit, mehr Eigenprodukte anzubieten.

„Spielzeug aus China war dann eher im Trend.“

Jochen Schink

Autismus, Hemiparese (Halbseitenlähmung) oder Hirnorganisches Psychosyndrom, die Liste der Erkrankungen in einer Gruppe mit schwer beeinträchtigten Mitarbeitern ist lang und vielfältig. Einige können nur eine Hand nutzen, andere zittern arg. Doch jeder hat seine Aufgabe, wenn es daran geht, Kaminanzünder herzustellen. „Wir wollen auch denen, die viel Hilfe und Unterstützung brauchen, eine sinnvolle Arbeit geben“, sagt Bernatzki. Und die macht den Mitarbeitern ganz offensichtlich Spaß – und macht sie besonders stolz. Zunächst werden in der Gruppe Rollen von Klopapier oder Küchenrolle in gleich breite Streifen geschnitten. Im zweiten Schritt werden sie ganz eng und dicht mit kleinen Holzspänen bestückt, die zuvor mit einem eigens entwickelten Spalter aus kleinen Holzplättchen geschnitten werden. „Wir nennen den Spalter immer den einarmigen Banditen“, lacht eine der Betreuerinnen der Gruppe. Den Wunsch, mit Holz zu arbeiten, hatte ein Mitarbeiter, der vor einem Unfall als Schreiner gearbeitet hatte. So war die Idee gekommen, Reste aus der hauseigenen Schreinerei weiterzuverarbeiten. „Kollegen aus Koblenz schauen sich im Vorfeld die Arbeitsplätze an und richten sie dann mit passenden Werkzeugen ein“, erklärt Schink, wie es zum „einarmigen Banditen“ gekommen ist. Abschließend werden sie in warmes Wachs getaucht. „Wer aus der Gruppe zählen kann, bestückt am Ende die Tüten. So hat jeder eine an seine Fähigkeiten angepasste Aufgabe“, sagt Bernatzki. Doch bevor die Tüten gefüllt werden, werden sie auch noch bemalt. Schließlich sollen sie auch etwas hermachen, wenn sie für 3,50 Euro pro Tüte verkauft werden.

„Wir wollen auch denen, die viel Hilfe und Unterstützung brauchen, eine sinnvolle Arbeit geben.“

Petra Bernatzki

Mit Holz arbeitet auch Andrea Nickel gern. Sie gehört zu den kreativen Köpfen, die in der Schreinerei der RMW arbeiten. In ihrer Freizeit bastelt sie leidenschaftlich gerne, gestaltet Türkränze oder Gestecke und hatte sogar einen eigenen Stand beim Kastellauner Weihnachtsmarkt. Als einzige Frau in der Schreinerei ist sie auch die Frau „mit dem ruhigen Händchen“. Kein Wunder also, dass sie parat steht, wenn es um feine Arbeiten geht. Pünktlich zu Ostern hat sie sich daran gemacht, Eier aus Holz auszuschneiden und sie mit einem Brenngerät zu verschönern. Die eingebrannten Blumen, Striche und Punkte werden später noch bunt bemalt und teilweise auch ausgeschnitten. Von der Idee bis zur Umsetzung arbeitet Nickel selbstständig an dieser Osterdeko.

i In der Schreinerei der Rhein-Mosel-Werkstatt können Interessierte ab sofort einen Stehtisch kaufen. Die Tischplatte ist abnehmbar, das Gestell kann zusammengeklappt werden. Werner Dupuis

Die Herren der Schöpfung hingegen haben sich an eine etwas grobere Arbeit gemacht: Gemeinsam mit Thomas Diemer und dem Gruppenleiter Christian Scheuren haben die Mitarbeiter einen Stehtisch konzipiert, der nun ebenfalls in den Verkauf gehen soll. Die Tischplatte ist abnehmbar und das Gestell ist klappbar. „So passt er auch in ein normales Auto und kann gut verstaut werden“, sagt Diemer. Den Verkaufspreis hat der Schreiner mit aktuell 99 Euro kalkuliert. Neben den Auftragsarbeiten, die in der Schreinerei durchgeführt werden, werden dort auch Nistkästen oder Krippen zur Weihnachtszeit gebaut. Auch ein Lebensbaum ist im Angebot. „Es ist toll, zu sehen, wie stolz die Mitarbeiter auf ihre Produkte sind“, hebt Bernatzki hervor. Und wie selbstwirksam dort gearbeitet werden könne.

„Es ist toll, zu sehen, wie stolz die Mitarbeiter auf ihre Produkte sind.“

Petra Bernatzki

Ein weiteres Standbein der RMW ist die Wäscherei. In bester Lage in der Fordstraße im Gewerbegebiet gelegen, ist sie Anlaufstelle für all jene, die Hemden gewaschen und gebügelt oder Tischwäsche gestärkt haben wollen. „Langjähriger Kunde war Joachim Mertes“, erzählt Bernatzki. Der ehemalige und mittlerweile verstorbene Landtagspräsident sei stets mit seinem Chauffeur vorgefahren, um seine Hemden abzugeben. „Das war eine tolle Werbung für uns“, sagt sie. Doch auch dort nimmt das Auftragsvolumen ab, Privatleute sind immer seltener bereit, sich ihre Wäsche machen zu lassen. Und da kommt Astrid Poh ins Spiel, denn die Mitarbeiterin ist eine ausgezeichnete Näherin.

i Die Wäscherei in der Forstraße ist ein beliebter Arbeitsplatz in der Rhein-Mosel-Werkstatt. Werner Dupuis

Den ursprünglich einmal angebotenen Nähservice bietet die RMW zwar nicht mehr an, doch heute sitzt Poh an der Maschine, um etwa kleine, mit Reis und Wollresten gefüllte Hühner oder Schürzen in verschiedenen Größen zu nähen. Auch ein Strategiespiel aus Afrika für zwei Spieler, das aus Stoffresten genäht ist und mit Knöpfen gespielt wird, können Kunden in der Wäscherei kaufen.

Wer Interesse an den anderen Produkten hat, der darf während der Öffnungszeiten in die RMW in Kastellaun, Auf Dornbruch 6, kommen. „Die Mitarbeiter freuen sich immer über Besuch“, sagt Bernatzki. Und zeigen jedem stolz, was sie mit ihren eigenen Händen geschaffen haben.