Matthias Müller ausgezeichnet Riesling aus Spay ist spitze bei den Kammerweinen Thomas Torkler 28.10.2025, 13:00 Uhr

i Kontinuität im Spayer Weingut: Matthias Müller und Ehefrau Marianne präsentieren stolz die Urkunde der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz für den Siegerwein 2025 des Anbaugebiets Mittelrhein, ein Riesling Qualitätswein trocken. Auch für den Vorjahresjahrgang dieses Weins hatte der renommierte Betrieb bereits die Spitzenbewertung von der Kammer erhalten. Thomas Torkler

26 Weinbaubetriebe aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten haben der Landwirtschaftskammer Weine zur Bewertung überreicht. Jetzt stehen die Sieger fest. Ganz vorn ist ein Riesling vom Mittelrhein.

Das Weingut Matthias Müller hat wie im Vorjahr wieder die Nase vorn bei der Prämierung der Siegerweine der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. In Bekond an der Mosel, dem neuen Standort der Kammer, gewann in der Kategorie Riesling trocken der Spayer Winzerbetrieb mit seinem Qualitätswein 2024er Bopparder Hamm Edition MM die Auszeichnung als Siegerwein des Anbaugebiets.







