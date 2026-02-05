Nach Raserfahrt auf B50 Sohren Richtiges Verhalten bei Dränglern im Straßenverkehr Annalena Bischoff 05.02.2026, 15:00 Uhr

i Symbolbild: Wer es eilig hat, drückt gerne aufs Gaspedal. Wer andere Fahrzeuge durch zu dichtes Auffahren bedrängt, begeht laut ADAC Mittelrhein eine Straftat. Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Wenn der Hintermann drängelt und kaum Abstand hält, wird Autofahren schnell zur Belastung. Der ADAC-Mittelrhein erklärt, wie Autofahrer in solchen Situationen richtig reagieren.

Auf gut ausgebauten Bundesstraßen und Autobahnen fühlen sich manche Fahrer leicht versucht, das Gaspedal durchzutreten. Gerade kleinere Autos kommen da nicht immer mit, während Sportwagen locker auf 200 km/h oder mehr beschleunigen können. Ein aktueller Fall aus dem Hunsrück zeigt die Risiken: Die Polizei erwischte einen Raser auf der B50 zwischen Sohren und dem Flughafen Hahn mit 241 km/h – erlaubt sind dort nur 120.







