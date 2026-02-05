Nach Raserfahrt auf B50 Sohren
Richtiges Verhalten bei Dränglern im Straßenverkehr
Symbolbild: Wer es eilig hat, drückt gerne aufs Gaspedal. Wer andere Fahrzeuge durch zu dichtes Auffahren bedrängt, begeht laut ADAC Mittelrhein eine Straftat.
Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Wenn der Hintermann drängelt und kaum Abstand hält, wird Autofahren schnell zur Belastung. Der ADAC-Mittelrhein erklärt, wie Autofahrer in solchen Situationen richtig reagieren.

Lesezeit 2 Minuten
Auf gut ausgebauten Bundesstraßen und Autobahnen fühlen sich manche Fahrer leicht versucht, das Gaspedal durchzutreten. Gerade kleinere Autos kommen da nicht immer mit, während Sportwagen locker auf 200 km/h oder mehr beschleunigen können. Ein aktueller Fall aus dem Hunsrück zeigt die Risiken: Die Polizei erwischte einen Raser auf der B50 zwischen Sohren und dem Flughafen Hahn mit 241 km/h – erlaubt sind dort nur 120.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren