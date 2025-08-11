Wein, Weib und Gesang – so kennt man den Dreiklang der Lebensfreude. Die Veranstaltung „Rhythm & Riesling“ verfolgte am Sonntag ein ähnliches Motto. Dort stand der Auftakt in die Konzertsaison ganz im Zeichen von Wein, Beats und Rheinglanz.

Der Rhein glitzerte in der Sonne, während tiefe Beats sanft über die Wiese rollten und sich in der wunderschönen Landschaft ausbreiteten. Am Sonntag meldete sich die Freilichtbühne Maria Ruh eindrucksvoll zurück. Mit „Rhythm & Riesling“ starteten die Maria–Live-Konzertwochen – und lieferten genau das, was der Name verspricht: elektronische Sounds in Wohnzimmeratmosphäre, dazu die besten Rieslinge der Region und ein Ausblick, wie ein Postkartenmotiv.

Schon zum Einlass um 12 Uhr füllte sich die weitläufige Wiese oberhalb des Rheins. Manche Besucher breiteten Picknickdecken aus, andere nahmen im Liegestuhl Platz oder suchten sich ihren Spot direkt vor der Bühne. DJAmo aus Frankfurt legte den Soundtrack des Tages auf, mal entspannt und fließend, mal mit ordentlich Energie – immer im Takt zur sommerlichen Leichtigkeit. Das Klirren der Gläser mischte sich mit den Bässen.

Eine Kulisse, die ihresgleichen sucht

Für die Betreiber Niklas Melchior und seine Partnerin war der Tag ein Neustart – und eine Art Standortbestimmung. Nach Jahren ohne regelmäßige Konzerte soll Maria Ruh wieder fester Treffpunkt für Musikfans aus nah und fern werden. Die Location selbst liefert dafür beste Voraussetzungen: eine Bühne mit exzellenter Akustik, eingebettet in eine Naturkulisse, die ihresgleichen sucht. Bis zum 14. September läuft nun ein abwechslungsreiches Programm: große Orchester, mitreißende Bigbands, feurige Rumba-Rhythmen, spektakuläre Tribute-Shows und elektronische Nächte, die das Rheintal zum Leuchten bringen.

Am Ende des Tages stand fest: Das Konzept funktioniert. Entspanntes Open-Air, starke Musik, regionale Weine – mehr braucht es nicht für einen gelungenen Sommernachmittag. Melchior hat schon eine gute Nachricht parat: „Rhythm & Riesling“ soll 2026 wieder stattfinden. Wer diesmal dabei war, wird wohl wiederkommen.