Die Arbeiten zur Umgestaltung des Oberweseler Rheinufers schreiten voran. Die Ausschreibung der Arbeiten an der Bundesstraße sind erfolgt und auch auf den zukünftigen neuen Grünanlagen wird gearbeitet.
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Die Stadt Oberwesel befindet sich inmitten einer umfangreichen Umgestaltung ihres Rheinufers und der angrenzenden Verkehrsanlagen. Nachdem im Juni der offizielle Spatenstich für das Großprojekt erfolgt ist, gab es im jüngsten Stadtrat ein erstes Update zu den laufenden und kommenden Arbeiten.