Wenn sich mehr als 60 Musiker für „Blasmusik“ begeistern, kann das Ergebnis nur gut werden. Auch in diesem Jahr sorgte die Bläserphilharmonie Rhein-Hunsrück wieder für ein tolles Programm auf hohem Niveau. Das Publikum dankte es mit viel Applaus.

Dirigent Hendrik Michel hatte nicht zu viel versprochen, als er im Gespräch vor dem Konzert in Rheinböllen sagte: „Mit Musik schafft man tolle Momente.“ Zwar hatte er das auf seine Tätigkeit als Dirigent und die Arbeit mit einem Orchester bezogen, doch das gilt auch für das Publikum, das diese Musik genießen darf. Denn das, was die Bläserphilharmonie Rhein-Hunsrück am Samstagabend im KiR bot, war mehr als nur ein toller Moment.

Programm sorgt für manchen Höhepunkt

Das mag nicht nur an den mehr als 60 Musikern gelegen haben, die all ihr Können zeigten, auch Michels Programmauswahl sorgte für manchen Höhepunkt. Orientiert an Opernakten, wie er erklärte, startete der musikalische Abend mit der Candide Overture des amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein, die das Orchester gleich rhythmisch herausforderte. Bernstein, Sohn jüdischer Einwanderer aus der heutigen Ukraine, hatte sie für seine Operette zum Roman „Candide oder der Optimismus“ des französischen Philosophen Voltaire geschrieben. Gespielt von Bläsern aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der Region zeige sie gleich die kulturelle Vielfalt des musikalischen Programms, machte Moderator Wolf Peter Kaczmarczyk deutlich.

„In dieser Musik passiert einfach viel, die Opern handeln oft von menschlichen Abgründen und sind damit immer noch aktuell.“

Hendrik Michel schwärmt für Richard Wagner

Doch zurück nach Deutschland: Michels große Leidenschaft ist die Musik Richard Wagners. Da ist es nur verständlich und für ihn „klar“, dass immer auch ein Stück des deutschen Komponisten auf dem Programm der Bläserphilharmonie steht. „In dieser Musik passiert einfach viel, die Opern handeln oft von menschlichen Abgründen und sind damit immer noch aktuell“, sagte Michel. Je mehr er sich mit Wagner beschäftigt habe, umso mehr habe er gemerkt, wie „cool“ seine Musik eigentlich sei. „Es macht mir Freude, das dem Orchester zu vermitteln. Und es klingt einfach gut!“, ist Michel begeistert.

In diesem Jahr war es der festliche und in seiner Bläserbearbeitung von Jerome Naulais durchaus schwer spielbare Große Marsch aus Wagners Tannhäuser, den das Orchester zu Gehör brachte. Den ersten Teil des Programms schloss der erste Teil der Armenischen Tänze von Alfred Reed. „Damit wollen wir vor der Pause ein Ausrufezeichen setzen“, sagte Michel. Was gelungen war, auch wegen der überaus virtuosen Schlagwerker.

Ebenso feurig sollte es mit dem Stück Macedonia von Mario Bürki nach der Pause weitergehen. Der Schweizer Komponist ist im Rhein-Hunsrück-Kreis kein Unbekannter, konnte er mit dem Klangkörper doch vor zwei Jahren eine Welturaufführung feiern. Denn damals wagte er sich für die Rhein-Hunsrücker an den Stoff der Loreley, den er eigens für dieses Orchester geschrieben hatte. In Macedonia verarbeitete der wohl gefragteste Komponist für Blasmusik nicht nur den Stil mazedonischer Musik, sondern auch traditionelle Volkslieder.

Gedankliche Reise zur grünen Insel

Von Mazedonien ging es für die Musiker weiter nach Irland, womit sie das Publikum mit „Two Irish Sketches“ von Dave Black dazu einluden, gemeinsam mit den Leprechaun, den irischen Kobolden, zu tanzen. Den Weg zum Goldtopf am Ende des Regenbogens, den die kleinen Gesellen nur zu gut kennen, fand das Publikum zwar nicht, wohl aber entführte die Musik in die Landschaft der grünen Insel und zu Ruinen wie Tully Castle, die Black ins Zentrum seines Stückes rückte.

i Applaus ist der Musiker Lohn - und von dem gab es viel in Rheinböllen. Ohne Zugabe ließ das Publikum die Musiker nicht gehen. Charlotte Krämer-Schick

Bevor das Konzert mit den „Jurassic Park“-Soundtrack-Highlights von John Williams sein großes Finale feiern sollte, traten die Musiker in „Sheltering Sky“ von John Mackey noch einmal in einen regelrecht himmlischen und zarten Dialog. Natürlich ließen die Zuhörer die Musiker nicht ohne Zugabe gehen: Der obligatorische Marsch eines jeden Orchesters – in diesem Fall „Unserem Publikum“ von Alois Wimmer – fehlte da ebenso wenig wie der Wunsch eines guten Abends und einer guten Nacht mit dem gleichnamigen und wohlbekannten Gute-Nacht-Lied.

So verabschiedeten die freudestrahlenden Musiker das begeisterte Publikum in die Samstagnacht, um am Sonntag weitere Rhein-Hunsrücker beim Konzert in Gondershausen zu begeistern. Warum das KiR nur gut zur Hälfte mit Zuhörern besetzt war, bleibt bei dieser Qualität der Darbietung ein Rätsel.

Mehr als 60 Musiker kommen zusammen

Die Bläserphilharmonie Rhein-Hunsrück ist ein Projektorchester des Kreismusikverbands Rhein-Hunsrück, in dem jeder interessierte Bläser mitwirken kann. Unter der Leitung von Hendrik Michel studieren die Musiker im Vorfeld an zwei Probenwochenenden inklusive Registerproben, einem Probentag und der Generalprobe das umfangreiche Programm ein, um es in zwei Konzerten zu präsentieren. Gegründet wurde es im Jahr 2017 und kommt seither alle zwei Jahre zusammen, die mehr als 60 Musiker kommen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der Region, etwa von der Nahe, aus dem Westerwald und von der Mosel. Das Repertoire reicht von klassischen Kompositionen über zeitgenössische Werke bis hin zu Klassikern der Filmmusik.