Im Rahmen der Stadtsanierung Rheinböllen will mehr Parkflächen schaffen Lara Kempf 05.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Schotterfläche gegenüber vom Marktplatz in Rheinböllen wird aktuell als Parkplatz genutzt. Trotzdem herrscht in der Stadt Parknotstand. Das soll sich bald ändern. Philipp Lauer

Parkplätze sind in Rheinböllen rar. Um diesem Problem entgegenzuwirken, möchte die Stadt im Zuge der Stadtsanierung eine Parkanlage errichten. Was genau geplant ist.

Die geplante Stadtsanierung in Rheinböllen im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) soll nicht nur eine Neugestaltung des Marktplatzes mit sich bringen, sondern auch die Parksituation in der Stadt verbessern. Wie dies konkret aussehen könnte, erklärt Stadtbürgermeister Christian Klein nun im Gespräch mit unserer Zeitung.







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