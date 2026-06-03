Nach Entschärfung der Kurve
Rheinböllen: Umbaupläne für Marktplatz werden konkreter
Stadtbürgermeister Christian Klein hat große Pläne für die Neugestaltung des Marktplatzes in Rheinböllen.
Stadtbürgermeister Christian Klein hat große Pläne für die Neugestaltung des Marktplatzes in Rheinböllen.
Werner Dupuis

Mehr Grün, vielleicht ein Café und Arztpraxen: Die Stadt Rheinböllen möchte ihren Marktplatz und den dazugehörigen Parkplatz auf der anderen Seite der L214 schon seit Jahren aufwerten. Nun soll das Projekt langsam Fahrt aufnehmen.

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Rheinböllen soll attraktiver werden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat die Stadt b ereits 2023 ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen und ein Sanierungsgebiet ausgewiesen. Dazu gehört vor allem der Innenstadtbereich, darunter auch der Marktplatz und der Platz gegenüber.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

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