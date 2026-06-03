Mehr Grün, vielleicht ein Café und Arztpraxen: Die Stadt Rheinböllen möchte ihren Marktplatz und den dazugehörigen Parkplatz auf der anderen Seite der L214 schon seit Jahren aufwerten. Nun soll das Projekt langsam Fahrt aufnehmen.
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Rheinböllen soll attraktiver werden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat die Stadt b ereits 2023 ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen und ein Sanierungsgebiet ausgewiesen. Dazu gehört vor allem der Innenstadtbereich, darunter auch der Marktplatz und der Platz gegenüber.