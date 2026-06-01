Notrufe bei der Polizei, Festnahmen, drei Verletzte im Krankenhaus: Rund 20 Personen waren am Samstagabend in eine Schlägerei in einem Wohngebiet in Rheinböllen verwickelt. Die Polizei bietet Bürgern nun ein offenes Ohr.
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Nach der körperlichen Auseinandersetzung in Rheinböllen am Samstagabend bietet die Polizeiinspektion Simmern morgen und am Mittwoch, 2. und 3. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr Bürgersprechstunden im Rathaus in Rheinböllen (Marktstraße 13) an.