Entsetzen wegen Vandalismus
Rheinböllen: Kirchenfenster mit Dosen eingeworfen
Über dieses Grabmal ließ sich das Chorfenster gut erreichen, um es einzuschlagen. Eine der Beschädigungen durch Vandalismus an d
Über dieses Grabmal ließ sich das Chorfenster gut erreichen, um es einzuschlagen. Eine der Beschädigungen durch Vandalismus an der Evangelischen Kirche in Rheinböllen.
Dieter Diether

Die Vertreter der Evangelischen Kirche in Rheinböllen sind entsetzt: Jemand hat am zurückliegenden Wochenende die Fenster der Kirche mutwillig beschädigt – durch Getränkedosen. Die zerstörten Fenster waren dabei besondere.

Lesezeit 1 Minute
An der Evangelischen Kirche in Rheinböllen waren kürzlich Vandalen aktiv und warfen gefüllte Getränkedosen durch zwei Fenster, wie unsere Zeitung am Ort von Kirchenvertretern erfahren hat. Zusätzlich gelangten die Täter vermutlich über ein höher stehendes Grabdenkmal vor dem Chorraum sowie ein Flachdach eines angrenzenden Gebäudes in Griff- und Fußhöhe der Fenster und traten diese vermutlich ein: So jedenfalls lassen sich die verbogenen ...
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