Zwölf Jahre Bürgermeisterin Rheinböllen: Bernadette Jourdant zieht im KiR Bilanz Dieter Diether 31.03.2026, 10:00 Uhr

i Landrat Volker Boch bedankte sich bei Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant mit einem riesigen Blumenstrauß und Weinpräsent für das über 12 Jahre Geleistete. Dieter Diether

Zum Abschied blickt Bürgermeisterin Bernadette Jourdant in Rheinböllen auf ihre Amtszeit zurück – und erhält viel Anerkennung für ihr Engagement.

Zwölf Jahre lang leitete Bernadette Jourdant als Stadtbürgermeisterin die Geschicke Rheinböllens. Am 29. April tritt sie in den Ruhestand und ließ jetzt anlässlich des Infotages der Stadt ihre Amtszeit noch einmal Revue passieren. „Es war mir eine Ehre“, begann sie ihre Ausführungen und das vollbesetzte KiR zollte mehrfach Anerkennung während der Schilderungen: Entwicklung von Gewerbegebieten, diverse Baumaßnahmen, Jugendzentrum, Stadtteilbüro ...







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