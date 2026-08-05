Auch zehnjähriges Kind dabei
Rheinböllen: Autounfall mit fünf Verletzten auf der A61
Die Feuerwehreinheiten Pfalzfeld, Wiebelsheim und Rheinböllen wurden in der Nacht zum Mittwoch durch mehrere E-Calls zu einem sc
Die Feuerwehreinheiten Pfalzfeld, Wiebelsheim und Rheinböllen wurden in der Nacht zum Mittwoch durch mehrere E-Calls zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Rheinböllen alarmiert.
Jörg Liesenfeld / Feuerwehr Pfalzfeld

Ein mit fünf Personen besetztes Auto verunglückte in der vergangenen Nacht auf der A61 bei Rheinböllen schwer. Einsatzleiter Jörg Liesenfeld berichtet von den ersten Minuten an der Unfallstelle.

Lesezeit 2 Minuten
Ein völlig zerstörtes Auto im Graben einer Böschung, Hilferufe aus der Dunkelheit und mehrere verletzte Menschen: Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Nacht zum Mittwoch, 5. August, nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Rheinböllen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren