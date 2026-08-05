Auch zehnjähriges Kind dabei Rheinböllen: Autounfall mit fünf Verletzten auf der A61 Annalena Bischoff 05.08.2026, 13:00 Uhr

i Die Feuerwehreinheiten Pfalzfeld, Wiebelsheim und Rheinböllen wurden in der Nacht zum Mittwoch durch mehrere E-Calls zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Rheinböllen alarmiert. Jörg Liesenfeld / Feuerwehr Pfalzfeld

Ein mit fünf Personen besetztes Auto verunglückte in der vergangenen Nacht auf der A61 bei Rheinböllen schwer. Einsatzleiter Jörg Liesenfeld berichtet von den ersten Minuten an der Unfallstelle.

Ein völlig zerstörtes Auto im Graben einer Böschung, Hilferufe aus der Dunkelheit und mehrere verletzte Menschen: Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Nacht zum Mittwoch, 5. August, nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Rheinböllen.







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