Ein mit fünf Personen besetztes Auto verunglückte in der vergangenen Nacht auf der A61 bei Rheinböllen schwer. Einsatzleiter Jörg Liesenfeld berichtet von den ersten Minuten an der Unfallstelle.
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Ein völlig zerstörtes Auto im Graben einer Böschung, Hilferufe aus der Dunkelheit und mehrere verletzte Menschen: Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Nacht zum Mittwoch, 5. August, nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Rheinböllen.