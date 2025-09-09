Um 2,15 Millionen Euro bei der Ufermauer und um 2,6 Millionen Euro für die Freianlagen stieg die Kostenschätzung der Planer für die Rheinallee Boppard auf fast 27 Millionen Euro. Der Stadtrat diskutierte Sparvorschläge.

Die Rheinufergestaltung in der Stadt Boppard wird deutlich teurer. Wurde ursprünglich noch mit rund 19,5 Millionen Euro gerechnet, muss die Perle am Rhein nun mit fast 27 Millionen Euro rechnen (alle Beträge brutto) – inklusive eines Risikopuffers in Höhe von 10 Prozent der Kosten. Nach einer Sitzung des Ältestenrats stoppte die Stadt eine vorbereitete Ausschreibung, zog quasi die Reißleine, um die Kostensteigerung im Stadtrat zu thematisieren. Warum eine derart hohe Teuerung? Das erläuterten Frederik Weber vom Ingenieurbüro C&E Consulting und Engineering, Landschaftsarchitekt Franz Reschke und sein Mitarbeiter Antonius Zwirner dem Gremium.

Sowohl bei der Sanierung der Ufermauer als auch bei der Gestaltung der Freianlagen steigen die Kosten. Dabei schlägt die Mauer mit geschätzten 2,15 Millionen Euro an Mehrkosten zu Buche, bei den Freianlagen rechnen die Planer mit 2,6 Millionen Euro mehr. „Eine erste statische Berechnung hatte eine Rückverankerung der Ufermauer nötig gemacht“, berichtete Weber. Diese müsse nun aber über den kompletten Ufermauerbereich hinweg durchgeführt werden und nicht, wie in der Grobkostenschätzung angedacht, in nur 25 Prozent der Mauerabschnitte. „Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 900.000 Euro“, sagte er.

Dazu seien weitere Kostensteigerungen gekommen, etwa im Bereich der Logistik. „Um den Bau mit Blick auf die Buga 2029 zu beschleunigen, haben wir die Baulose getrennt“, erklärte Weber. So würden die Zeitfenster, in denen die Maßnahmen die Gastronomiebetriebe beeinträchtigten, verkürzt. Der Bauzeitenplan sei mit den Gastrobetrieben und der Buga abgestimmt worden. „Es gibt hier hohe Anforderungen an die Zugänglichkeit des Rheinufers“, machte Weber deutlich. Die Baumaßnahme sei dabei aber immer auch abhängig vom Wasserstand des Rheins. Durch die Losetrennung müssten allgemeine Leistungen teilweise mehrfach ausgeführt werden (Mehrkosten: 300.000 Euro), und viele Arbeiten müssten aus statischen Gründen von der Wasserseite aus durchgeführt werden. „Dies erfordert das Anlegen einer parallel zur Uferwand verlaufenden Baustraße für Arbeiten bei niedrigem Wasserstand“, heißt es in den Unterlagen zur Stadtratssitzung. Mehrkosten hier: 200.000 Euro.

Einen dicken Batzen an Mehrkosten verursachen die Forderungen des Denkmalschutzes. „Gefordert wird etwa die Oberflächenwiederherstellung der Mauer, die aktuell zum Teil verputzt ist“, sagte Weber. Das bedeute, der Putz müsse runter, der Naturstein gesäubert und das Fugenbild instandgesetzt werden. „Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 500.000 Euro“, erklärte er. Hinzu komme die Forderung, dass alle Ankerköpfe versteckt bzw. verblendet werden müssten, was mit 150.000 Euro zu Buche schlage. Weitere Mehrkosten entstünden durch die Vorbereitung von Punktfundamenten für das geplante Geländer in den Bereichen, die nicht von Grund auf saniert werden (50.000 Euro) und durch die Ufersicherung in der Georg-Francke-Anlage (GFA, ebenfalls 50.000 Euro Mehrkosten).

Baugrunduntersuchung lag bei Kostenschätzung nicht vor

Die Kostenfortschreibung für die Freianlagenplanung beruhe auf einem Schätz-Leistungsverzeichnis für den ersten Bauabschnitt und einer daraus resultierenden Hochrechnung für den zweiten Bauabschnitt, erklärte Franz Reschke. Die allgemeine Baupreissteigerung im Garten- und Landschaftsbau (468.611 Euro) benannte Antonius Zwirner als einen der wesentlichen Kostentreiber. Beim Geländer schlage die Baupreissteigerung mit 248.787 Euro zu Buche.

Ein Knackpunkt: Zum Zeitpunkt der bisherigen Kostenschätzung 2023 lagen die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung nicht vor. „Diese sollte zusammen mit der Untersuchung für die Kaimauersanierung vorgenommen werden, um Synergieeffekte zu haben. Leider hat sich die Findung einer Objektplanung dafür nach hinten gezogen und damit das Baugrundgutachten“, sagte Zwirner. Nun ist der Baugrund wesentlich schlechter als angenommen, sodass 20 bis 30 Zentimeter Boden ausgetauscht (128.817 Euro) und aufwendig entsorgt (388.878 Euro) werden muss. Hinzu kommt die aufwendige Abfuhr des Bodens ins Gewerbegebiet Hellerwald (107.100 Euro). Die Großbaumverpflanzung hat der Bauausschuss am 26. August für 3 76.237,30 Euro vergeben – veranschlagt waren hier rund 148.407 Euro. Die Mehrkosten von 208.057 Euro seien zum Teil damit zu begründen, dass Leistungen aus anderen Stellen in der Kostenschätzung mitvergeben wurden.

Einige Steigerungen ergaben sich unter anderem aus Wünschen der Stadt Boppard, wie die Brunnensanierung des Ritter-Schwalbach-Brunnens (21.420 Euro), eine Rillierung des Pflasters für einen besseren Verbund (92.820 Euro) oder ein zusätzliches Geländer in der GFA (221.134 Euro). Für den zweiten Bauabschnitt gehen die Planer auf Basis der Steigerung im ersten von Mehrkosten in Höhe von fast 1 Million Euro aus. „Diese Zahl ist etwas unschärfer als beim ersten Bauabschnitt“, merkte Zwirner an. Die Planer machten dem Rat Vorschläge, wie die Stadt bei der Freianlagengestaltung Geld sparen könne.