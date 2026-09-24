Touristiker ziehen Bilanz Rhein in Flammen: Von Niedrigwasser und einer Absage Daniel Rühle 24.09.2026, 17:00 Uhr

i Rhein in Flammen in St. Goar und St. Goarshausen konnte in diesem Jahr stattfinden, aber mit weniger Schiffen als in diesem Archivbild aus der Vergangenheit. Dominik Ketz/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

Rhein in Flammen ist vorbei. Von Mai bis September wandern Schiffe und Feuerwerke am Rhein auf und ab. Doch in diesem Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen und Folgen. Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH ordnet die diesjährige Ausgabe ein.

Was bereits im Mai in Bonn begann, ging nun in den Schwesterstädten St. Goar und St. Goarshausen zu Ende: Rhein in Flammen. Mehrere Veranstaltungen rheinauf und rheinab luden (Zehn-)Tausende Besucher in die Region am Mittelrhein ein. Schiffkorsos, Feuerwerke, Drohnenshows, ein üppiges Landprogramm – doch nicht überall.







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