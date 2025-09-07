Die Stadt Boppard will sich um Aufnahme in die Veranstaltungsreihe Rhein in Flammen bewerben. Die Stadt gibt Auskunft, wie es dazu kommt und wann es losgehen könnte. Die Romantischer Rhein Tourismus GmbH hält die Marke und informiert zum Prozedere.

Die Stadt Boppard will sich um Aufnahme in die Veranstaltungsreihe Rhein in Flammen bewerben, das hat der Hauptausschuss beschlossen. Die Stadt Boppard und die Romantischer Rhein Tourismus GmbH geben auf Anfrage unserer Zeitung Auskunft, wie es dazu kam und informieren zum weiteren Vorgehen.

Die Initiative zur Bewerbung ging laut Auskunft der Stadt Boppard vom neuen Leiter der Tourist-Information, Michael Defrancesco, aus. Er habe nach seinem Amtsantritt eine umfassende Bestandsaufnahme vorgenommen und Potenziale für die touristische Weiterentwicklung der Stadt Boppard ausgemacht. „Dabei stellte er fest, dass Boppard bislang nicht Teil von Rhein in Flammen ist. Aus dieser Erkenntnis entstand die Idee, unser neues Mittelrhein Weinfest perspektivisch mit der renommierten Veranstaltung zu verknüpfen. Sowohl die städtische Politik als auch die Romantischer Rhein Tourismus GmbH haben diese Überlegung sehr positiv aufgenommen und signalisiert, das Vorhaben konstruktiv zu begleiten“, heißt es aus der städtischen Pressestelle.

Kristina Neitzert, Geschäftsführerin bei Romantischer Rhein, informiert zunächst über das Konstrukt. Rhein in Flammen sei eine Kooperation zwischen den kommunalen Partnern in den Veranstaltungsorten und der Romantischer Rhein Tourismus GmbH, die die Marke hält. „Es gibt die Vereinbarung, dass über die Aufnahme neuer Orte die kommunalen Partner gemeinschaftlich beschließen“, sagt Neitzert.

Für die kommunalen Partner könne sie nicht sprechen, aber aus ihrer Sicht würde Boppard die Veranstaltungsreihe „schön ergänzen“, wie sie sagt. Der Termin des Weinfests in Boppard Ende September und Anfang Oktober kollidiere nicht mit einer anderen Rhein in Flammen-Veranstaltung, das sei eine gute Voraussetzung. Man habe das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Zusammenkunft mit den kommunalen Partnern genommen, berichtet Neitzert.

„Unser Ziel ist es, im Jahr 2026 erstmals Rhein in Flammen in Boppard zu realisieren – vorausgesetzt, dass die weiteren Abstimmungen und Vorbereitungen reibungslos verlaufen und alle notwendigen Rahmenbedingungen rechtzeitig geschaffen werden können“, heißt es von der Stadt dazu, wann es mit Rhein in Flammen in Boppard losgehen könnte. „Vorausgesetzt die Partnerkommunen stimmen zu, würde dem ganz grundsätzlich nichts entgegenstehen“, sagt Neitzert dazu. „Wichtig wäre es, so frühzeitig wie möglich mit den Reedereien zu sprechen.“

Der Hauptausschuss der Stadt Boppard fasste den entsprechenden Beschluss am Dienstag einstimmig. Mit dem Weinfest machte die Stadt in den vergangenen Jahren nach der Coronapandemie zunehmend Verlust. Ein Feuerwerk gab es zuletzt 2019. Zuletzt befasste sich eine Task Force mit der Zukunft des Weinfests, das in diesem Jahr erstmals unter dem Namen „Mittelrhein Weinfest Boppard“, am 26. bis 29. September und vom 3. bis 5. Oktober stattfindet – mit jeweils einem Feuerwerk am Samstag.