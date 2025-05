Am „Tag der Kinderbetreuung“, der jährlich am Montag nach dem Muttertag begangen wird, standen in vielen Kitas des Rhein-Hunsrück-Kreises die pädagogischen Fachkräfte im Mittelpunkt. Auch in der kommunalen Kita Mastershausen und der Kita „Kleine Heimat“ in Kisselbach nutzten Eltern, Kinder und Träger gemeinsam die Gelegenheit, ihre Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.

Mit liebevoll gestalteten Basteleien, selbstgemalten Bildern und kleinen Aufmerksamkeiten sagten die Kinder und ihre Familien „Danke“ für die tägliche Arbeit, Fürsorge und Geduld der dort arbeitenden Erzieher. In der Kita in Mastershausen hatte jedes Kind eine bunte Blume gestaltet, während die Mädchen und Jungs in der „Kleinen Heimat“ in Kisselbach viele Kunstwerke zu den Erlebnissen in ihrer Kita in bunten Bildern gemalt hatten. Sie wurden ihren Erziehern übergeben. In beiden Kitas haben bei den Beschenkten diese vielen ganz persönlichen Botschaften für große Freude gesorgt.

„Wir sind stolz auf die Arbeit, die in unseren Kitas Tag für Tag geleistet wird.“

Wolfgang Spitz, Erster Kreisbeigeordneter

Ortsbürgermeister Jörg Kabelitz aus Mastershausen und der Fachbereichsleiter des Kita-Zweckverbands Simmern-Rheinböllen, Stephan Webering, bedankten sich für das Engagement aller Mitarbeiter in ihren Kitas. „Wir sind stolz auf die Arbeit, die in unseren Kitas Tag für Tag geleistet wird. Unsere Fachkräfte sind weit mehr als Betreuer – sie sind Bildungsbegleiter, Vertrauenspersonen und wichtige Bezugspersonen für die Kinder. Ihre Arbeit verdient höchste Bewunderung und Unterstützung“, betonte der Erste Kreisbeigeordnete Wolfgang Spitz. Der Kreiselternausschuss (KEA) Rhein-Hunsrück hat die Aktionen im gesamten Kreis begleitet. Vorsitzende Eva Konrath unterstrich: „Kita-Fachkräfte leisten tagtäglich Großes – das darf nicht nur einmal im Jahr sichtbar werden, sondern braucht dauerhaft Anerkennung und gute Rahmenbedingungen.“