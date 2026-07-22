Nanu? Wo soll ich denn nun mit meinem Oldtimer hinfahren? Nach Boppard oder nach Simmern? Diese Fragen könnte man sich stellen, wenn zwei ähnliche Veranstaltungen auf den gleichen Tag fallen. Wir haben mit den Veranstaltern gesprochen.
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Hunsrück Classic und Bopparder Oldtimertreffen: Zwei Veranstaltungen mit Oldtimern an einem Wochenende. Sowohl in Boppard als auch in Simmern wurden am Samstag, 18. Juli, alte Schätzchen aufgefahren, präsentiert, bewundert und angelassen. Doch graben sich die beiden gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen im Kreis Besucher und Teilnehmer ab?