Was bedeutet der Koalitionsvertrag der neuen rheinland-pfälzischen Regierung für die Zukunft des Gesundheitswesens im Rhein-Hunsrück-Kreis? Die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises 16, Tobias Vogt (CDU) und Ruth Greb (SPD), ordnen die Pläne ein.
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Rund 200 Medizinstudienplätze mehr und die Sicherung der medizinischen Versorgung durch Versorgungszentren und Regiokliniken: Im kürzlich geschlossenen Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Regierung stellten CDU und SPD auch ihre Pläne für die medizinische Zukunft im Land vor.