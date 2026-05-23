Pläne der Landesregierung
Rhein-Hunsrück: Wohin geht die Gesundheitsversorgung?
Wie wird es in den kommenden Jahren mit der medizinischen Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis weitergehen? Die neue Landesregieru
Wie wird es in den kommenden Jahren mit der medizinischen Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis weitergehen? Die neue Landesregierung hat in ihrem kürzlich geschlossenen Koalitionsvertrag so einige Maßnahmen angekündigt.
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Was bedeutet der Koalitionsvertrag der neuen rheinland-pfälzischen Regierung für die Zukunft des Gesundheitswesens im Rhein-Hunsrück-Kreis? Die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises 16, Tobias Vogt (CDU) und Ruth Greb (SPD), ordnen die Pläne ein.

Lesezeit 3 Minuten
Rund 200 Medizinstudienplätze mehr und die Sicherung der medizinischen Versorgung durch Versorgungszentren und Regiokliniken: Im kürzlich geschlossenen Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Regierung stellten CDU und SPD auch ihre Pläne für die medizinische Zukunft im Land vor.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren