Ein Auto stürzt am Flughafen Hahn eine Böschung hinunter, zwei Menschen werden schwer verletzt. Ein Blick in die Unfallstatistik zeigt: Die größte Gefahr im Kreis lauert häufig nicht auf der Straße, sondern am Fahrbahnrand.
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren ausgelöst: Auf regennasser Fahrbahn kam ein Auto auf der L182 am Flughafen Hahn von der Straße ab, stürzte rund acht Meter tief eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen.