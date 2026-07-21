Nach schwerem Unfall am Hahn
Rhein-Hunsrück: Wild bleibt häufigste Unfallursache
Zwei Personen wurden bei einem Unfall nahe des Flughafen Hahns schwer verletzt. Sie kamen auf regennasser Fahrbahn von der Straß
Zwei Personen wurden bei einem Unfall nahe des Flughafen Hahns schwer verletzt. Sie kamen auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und stürzten eine Böschung hinunter.
Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren/Irmiter

Ein Auto stürzt am Flughafen Hahn eine Böschung hinunter, zwei Menschen werden schwer verletzt. Ein Blick in die Unfallstatistik zeigt: Die größte Gefahr im Kreis lauert häufig nicht auf der Straße, sondern am Fahrbahnrand.

Lesezeit 2 Minuten
Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren ausgelöst: Auf regennasser Fahrbahn kam ein Auto auf der L182 am Flughafen Hahn von der Straße ab, stürzte rund acht Meter tief eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen.
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