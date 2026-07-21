Nach schwerem Unfall am Hahn Rhein-Hunsrück: Wild bleibt häufigste Unfallursache Annalena Bischoff 21.07.2026, 18:00 Uhr

i Zwei Personen wurden bei einem Unfall nahe des Flughafen Hahns schwer verletzt. Sie kamen auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und stürzten eine Böschung hinunter. Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren/Irmiter

Ein Auto stürzt am Flughafen Hahn eine Böschung hinunter, zwei Menschen werden schwer verletzt. Ein Blick in die Unfallstatistik zeigt: Die größte Gefahr im Kreis lauert häufig nicht auf der Straße, sondern am Fahrbahnrand.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren ausgelöst: Auf regennasser Fahrbahn kam ein Auto auf der L182 am Flughafen Hahn von der Straße ab, stürzte rund acht Meter tief eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen.







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