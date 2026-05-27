Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung deutet einige Veränderungen im Gesundheitswesen an. Was bedeuten diese für den Rhein-Hunsrück-Kreis? Auch die Landtagsabgeordneten Karina Wächter (CDU) und Bettina Brück (SPD) geben ihre Einschätzung dazu.
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Mehr Medizinstudienplätze und eine gesicherte gesundheitliche Versorgung – vor allem im ländlichen Bereich: Im kürzlich geschlossenen Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Regierung stellten CDU und SPD auch ihre Pläne für die medizinische Zukunft im Land vor.