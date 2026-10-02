Fünf Millionen mehr im Minus Rhein-Hunsrück: Warum das Loch im Haushalt größer wird Annalena Bischoff 02.10.2026, 16:00 Uhr

i Symbolbild: Das Haushaltsdefizit des Rhein-Hunsrück-Kreises wächst für das Jahr 2026 weiter. Hendrik Schmidt/dpa

Warum fehlen dem Rhein-Hunsrück-Kreis plötzlich noch einmal Millionen? Ein Blick auf die konkreten Zahlen zeigt, wo unerwartet Einnahmen wegbrechen.

Satte 31 statt 26 Millionen Euro: Das Loch im Haushalt des Rhein-Hunsrück-Kreises wird noch größer. Rund fünf Millionen Euro kommen hinzu. Der Blick in die Vorlage der Sitzung des Kreisausschusses vom 21. September zeigt, wo es besonders wehtut: bei den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und bei steigenden Kosten in der Jugendhilfe.







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