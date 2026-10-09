Für Klimaneutralität bis 2040 Rhein-Hunsrück: Strombilanzkreis stabilisiert Preise Lara Kempf 09.10.2026, 16:00 Uhr

i Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) und die Energieversorung Mittelrhein (EVM) haben einen Vertrag über einen eigenen Strombilanzkreis geschlossen. Gespeist wird der Bilanzkreis durch eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die die Rhein-Hunsrück Entsorgung derzeit auf der Altdeponie des Rhein-Hunsrück-Kreises in der Gemarkung Gondershausen errichtet. Werner Dupuis

Der Rhein-Hunsrück-Kreis verfolgt das Ziel, in den kommenden zehn Jahren klimaneutral zu werden. Dabei helfen soll das Modell des Strombilanzkreises. Warum es so wichtig ist.

Die Kreisverwaltung bis 2035 klimaneutral gestalten und bis 2040 vollständig klimaneutral werden – dieses Ziel hat sich der Rhein-Hunsrück mit seinem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt (KKP) bereits 2023 gesetzt. Grundlage hierfür ist das 2024 beauftragte Integrierte Vorreiterkonzept, das auf dem Klimaschutzkon- zept von 2011 aufbaut und die bisherigen Maßnahmen weiterentwickelt.







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