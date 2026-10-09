Für Klimaneutralität bis 2040
Rhein-Hunsrück: Strombilanzkreis stabilisiert Preise
Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) und die Energieversorung Mittelrhein (EVM) haben einen Vertrag über einen eigenen S
Die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) und die Energieversorung Mittelrhein (EVM) haben einen Vertrag über einen eigenen Strombilanzkreis geschlossen. Gespeist wird der Bilanzkreis durch eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die die Rhein-Hunsrück Entsorgung derzeit auf der Altdeponie des Rhein-Hunsrück-Kreises in der Gemarkung Gondershausen errichtet.
Werner Dupuis

Der Rhein-Hunsrück-Kreis verfolgt das Ziel, in den kommenden zehn Jahren klimaneutral zu werden. Dabei helfen soll das Modell des Strombilanzkreises. Warum es so wichtig ist.

Lesezeit 2 Minuten
Die Kreisverwaltung bis 2035 klimaneutral gestalten und bis 2040 vollständig klimaneutral werden – dieses Ziel hat sich der Rhein-Hunsrück mit seinem Beitritt zum Kommunalen Klimapakt (KKP) bereits 2023 gesetzt. Grundlage hierfür ist das 2024 beauftragte Integrierte Vorreiterkonzept, das auf dem Klimaschutzkon- zept von 2011 aufbaut und die bisherigen Maßnahmen weiterentwickelt.
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