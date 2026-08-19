Spendenübergabe Emmelshausen Rhein-Hunsrück: Sparkassenstiftung fördert 28 Projekte Werner Dupuis 19.08.2026, 12:00 Uhr

i Im neuen Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen fand die Spendenübergabe der Sparkassenstiftung von insgesamt 113.000 Euro an Abordnungen der Vereine, Schulen und Institutionen statt. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Jugend fördern, Bildung stärken, Ehrenamt würdigen: 113.000 Euro hat die Sparkassenstiftung an insgesamt 28 Projekte im Rhein-Hunsrück-Kreis verteilt. Das Geld fließt unter anderem in Spielplätze und Jugendräume, Naturschutz- und Bildungsprojekte.

Ein grauer Schleier und eindeutiger Brandgeruch, die der Wind von den verheerenden Waldbränden aus dem Hohen Venn in den Ardennen in den eigentlich weit entfernten Hunsrück und an den Mittelrhein getragen hat, waren das eindeutige Indiz und ein Symbol bei der Spendenübergabe der Sparkassenstiftung, wie wichtig Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen und das damit verbundene Ehrenamt für die gesamte Gesellschaft sind.







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