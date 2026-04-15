Hotels und Tourismus im Kreis Rhein-Hunsrück: So wirkt sich der Nahostkonflikt aus Mariam Nasiripour 15.04.2026, 17:00 Uhr

i Symbolbild: Wie wirkt sich der Krieg im Nahen Osten auf das Urlaubsverhalten aus? Und wie spüren das die Anbieter im Rhein-Hunsrück-Kreis? Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Gestiegene Flugpreise, weniger Fernreisen, neue Ziele: Der Krieg im Nahen Osten verändert das Reiseverhalten auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hotels melden Rückgänge bei internationalen Gästen, Reiseziele in Europa werden beliebter.

Der Krieg im Nahen Osten hat auch erhebliche Auswirkungen auf unseren Urlaub. Flüge werden wegen hoher Kerosinpreise teurer und einige Fluggesellschaften streichen Flüge wegen der hohen Kosten oder aus Sorge vor einer Kerosin-Verknappung. Wir haben bei einem Reisebüro, einem Hotel und einer Jugendherberge im Rhein-Hunsrück-Kreis nachgefragt, welche Auswirkungen der Krieg auf das Reiseverhalten der Menschen hat.







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