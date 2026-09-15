Nach Anfrage der FDP
Rhein-Hunsrück: So steht es um die Notarztversorgung
Wirkt sich der Wegfall der Notaufnahme im Bopparder Heilig Geist Krankenhaus auch auf die notärztliche Versorgung im Rhein-Hunsr
Wirkt sich der Wegfall der Notaufnahme im Bopparder Heilig Geist Krankenhaus auch auf die notärztliche Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis aus?
Bernd Weißbrod/dpa

Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard entwickelt sich zur Regioklinik. Was bedeutet das für die notärztliche Versorgung im Kreis? Auf Anfrage der FDP-Fraktion gibt die Kreisverwaltung nun einen Sachstandsbericht zu der Thematik.

Lesezeit 3 Minuten
Im Rahmen der geplanten Krankenhausreform soll das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard in eine Regioklinik umgewandelt werden. Erste Veränderungen sind bereits umgesetzt: Seit dem 1. Juli gibt es dort schon keine Notaufnahme, keine Intensivstation und keine Chirurgie mehr.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren