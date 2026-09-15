Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard entwickelt sich zur Regioklinik. Was bedeutet das für die notärztliche Versorgung im Kreis? Auf Anfrage der FDP-Fraktion gibt die Kreisverwaltung nun einen Sachstandsbericht zu der Thematik.
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Im Rahmen der geplanten Krankenhausreform soll das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard in eine Regioklinik umgewandelt werden. Erste Veränderungen sind bereits umgesetzt: Seit dem 1. Juli gibt es dort schon keine Notaufnahme, keine Intensivstation und keine Chirurgie mehr.