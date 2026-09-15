Nach Anfrage der FDP Rhein-Hunsrück: So steht es um die Notarztversorgung Lara Kempf 15.09.2026, 12:00 Uhr

i Wirkt sich der Wegfall der Notaufnahme im Bopparder Heilig Geist Krankenhaus auch auf die notärztliche Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis aus? Bernd Weißbrod/dpa

Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard entwickelt sich zur Regioklinik. Was bedeutet das für die notärztliche Versorgung im Kreis? Auf Anfrage der FDP-Fraktion gibt die Kreisverwaltung nun einen Sachstandsbericht zu der Thematik.

Im Rahmen der geplanten Krankenhausreform soll das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard in eine Regioklinik umgewandelt werden. Erste Veränderungen sind bereits umgesetzt: Seit dem 1. Juli gibt es dort schon keine Notaufnahme, keine Intensivstation und keine Chirurgie mehr.







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