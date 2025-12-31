Jahresrückblick 2025 Rhein-Hunsrück muss mit weiteren Windrädern rechnen Andreas Nitsch 31.12.2025, 14:00 Uhr

i Bei Ellern dreht sich ein Windrad. Nun wird befürchtet, dass im Soonwald noch weitere Windenergieanlagen errichtet werden könnten. Werner Dupuis

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Kaum ein Landkreis kann so viele Windräder vorweisen wie der Rhein-Hunsrück-Kreis. Dennoch wird befürchtet, dass der Ausbau weitergeht.

Das Thema Windkraft beschäftigt im Herbst erneut Politiker und Bürger im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hintergrund sind die Beratungen des rheinland-pfälzischen Landtags über die Fortschreibung des Landeswindenergiegebietegesetzes (LWindGG). Befürchtet wird, dass im Rhein-Hunsrück-Kreis weitere Flächen für Windkraft ausgewiesen werden könnten, weil sonst die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald das Flächenziel des Landes – 1,83 Prozent der Fläche ...







