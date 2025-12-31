Rhein-Hunsrück muss mit weiteren Windrädern rechnen 

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Kaum ein Landkreis kann so viele Windräder vorweisen wie der Rhein-Hunsrück-Kreis. Dennoch wird befürchtet, dass der Ausbau weitergeht.
Lesezeit 2 Minuten
Das Thema Windkraft beschäftigt im Herbst erneut Politiker und Bürger im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hintergrund sind die Beratungen des rheinland-pfälzischen Landtags über die Fortschreibung des Landeswindenergiegebietegesetzes (LWindGG). Befürchtet wird, dass im Rhein-Hunsrück-Kreis weitere Flächen für Windkraft ausgewiesen werden könnten, weil sonst die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald das Flächenziel des Landes – 1,83 Prozent der Fläche ...