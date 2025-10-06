Bäcker, Maurer oder Friseurin: Weil sie die Prüfungsbesten in ihren jeweiligen Handwerksberufen waren, wurden zehn Auszubildende aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis nun mit einer Auszeichnung der Sparkassenstiftung für ihre Leistungen geehrt.
„Handwerk hat goldenen Boden.“ Angesichts des Fachkräftemangels und der oft vergeblichen Suche nach geeigneten Nachfolgern in vielen Handwerksbetrieben ist dieses Sprichwort aktueller denn je. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist dabei immer die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben.