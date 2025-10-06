Prüfungsbeste in Ausbildung Rhein-Hunsrück-Kreis: Zehn Junghandwerker ausgezeichnet Werner Dupuis 06.10.2025, 16:00 Uhr

i Ihre Leistung als Prüfungsbeste in verschiedenen Handwerksberufen wurden von Kreishandwerksmeister Peter Mumbauer (links) und den beiden Sparkassen-Vorständen Klaus Adams (2. von links) und Jörg Kappes (rechts) im Rahmen einer Feierstunde gewürdigt. Werner Dupuis

Bäcker, Maurer oder Friseurin: Weil sie die Prüfungsbesten in ihren jeweiligen Handwerksberufen waren, wurden zehn Auszubildende aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis nun mit einer Auszeichnung der Sparkassenstiftung für ihre Leistungen geehrt.

„Handwerk hat goldenen Boden.“ Angesichts des Fachkräftemangels und der oft vergeblichen Suche nach geeigneten Nachfolgern in vielen Handwerksbetrieben ist dieses Sprichwort aktueller denn je. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist dabei immer die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben.







