Nähe am Telefon schaffen Rhein-Hunsrück-Kreis startet Gespräche gegen Einsamkeit Annalena Bischoff 26.06.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild: Das neue Projekt "Telefonische Gesprächspartnerschaft gegen Einsamkeit" ist Anfang Juni im Rhein-Hunsrück-Kreis gestartet. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Ein Anruf, ein paar freundliche Worte, ein offenes Ohr: Was selbstverständlich klingt, fehlt vielen Menschen im Alltag. Mit der neuen telefonischen Gesprächspartnerschaft möchte Gemeindeschwester plus Rachida Hänsch soziale Kontakte im Kreis stärken.

Der Griff zum Telefonhörer dauert nur wenige Sekunden. Ein vertrautes Klingeln, ein freundliches „Hallo“ und ein Mensch am anderen Ende der Leitung, der einfach zuhört. Für Menschen, die nur selten Besuch bekommen oder aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen kaum noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, sind solche Gespräche oft weit mehr als ein kurzer Austausch.







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