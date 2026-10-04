Erneuerbare Energie Rhein-Hunsrück-Kreis setzt auf lokalen Ökostrom Werner Dupuis 04.10.2026, 15:00 Uhr

i Tobias Fichtel, Abteilungsleiter bei der Rhein-Hunsrück Entsorgung, ist für den Aufbau der Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Deponie in Gondershausen verantwortlich. Die Anlage soll künftig Strom für den lokalen Bilanzkreis liefern. Werner Dupuis

Gemeinsam mit der EVM baut der Kreis einen eigenen Strombilanzkreis auf. Ab dem 1. Januar 2027 soll es losgehen. Dann werden zunächst 85 Lieferstellen mit Strom aus regionalen Erzeugungsanlagen versorgt.

Der Ort hätte nicht symbolträchtiger gewählt werden können: Dort, wo in der Regel die standesamtlichen Trauungen stattfinden, sagten die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) und die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) Ja zueinander und schlossen einen Dienstleistungsvertrag über ein sogenanntes Bilanzkreismodell ab.







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