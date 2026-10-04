Gemeinsam mit der EVM baut der Kreis einen eigenen Strombilanzkreis auf. Ab dem 1. Januar 2027 soll es losgehen. Dann werden zunächst 85 Lieferstellen mit Strom aus regionalen Erzeugungsanlagen versorgt.
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Der Ort hätte nicht symbolträchtiger gewählt werden können: Dort, wo in der Regel die standesamtlichen Trauungen stattfinden, sagten die Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück (ERH) und die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) Ja zueinander und schlossen einen Dienstleistungsvertrag über ein sogenanntes Bilanzkreismodell ab.