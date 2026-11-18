Haushaltsplan für 2027 Rhein-Hunsrück-Kreis plant massive Neuverschuldung Martin Boldt 18.11.2026, 12:00 Uhr

i Alles rechnen hat nichts gebracht: Der Rhein-Hunsrück-Kreis steuert 2027 auf eine Rekordverschuldung zu. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Die Summe steigender Pflichtaufgaben treibt den Rhein-Hunsrück-Kreis in die Schuldenfalle. Der Haushaltsentwurf für 2027 weist ein Defizit von mehr als 35 Millionen Euro aus – trotz der äußert unpopulären Erhöhung der Kreisumlage.

Dem gelobten Land droht Ungemach – zumindest mit Blick auf den Haushaltsplan 2027, der jetzt im Kreisausschuss eingebracht wurde. Erwartet wird, dass die Verschuldung des Rhein-Hunsrück-Kreises – nach vielen Jahren der wirtschaftlichen Konsolidierung – zum zweiten Mal in Folge rapide in die Höhe schnellen wird.







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