Die Summe steigender Pflichtaufgaben treibt den Rhein-Hunsrück-Kreis in die Schuldenfalle. Der Haushaltsentwurf für 2027 weist ein Defizit von mehr als 35 Millionen Euro aus – trotz der äußert unpopulären Erhöhung der Kreisumlage.
Lesezeit 3 Minuten
Dem gelobten Land droht Ungemach – zumindest mit Blick auf den Haushaltsplan 2027, der jetzt im Kreisausschuss eingebracht wurde. Erwartet wird, dass die Verschuldung des Rhein-Hunsrück-Kreises – nach vielen Jahren der wirtschaftlichen Konsolidierung – zum zweiten Mal in Folge rapide in die Höhe schnellen wird.