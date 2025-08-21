Der Ranzen gepackt, die Schultüte bereit: Für mehr als 1000 Kinder ging im Rhein-Hunsrück-Kreis in dieser Woche die Schule los – zum allerersten Mal. Sie gesellen sich dabei zu den anderen Schülern in den Grund- und weiterführenden Schulen.

Für viele Kinder ging in dieser Woche die Schule wieder los – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Doch für manche ging sie auch zum ersten Mal los. Egal ob am Mittelrhein oder im Hunsrück, am Dienstag war der Tag der Einschulung. Unsere Zeitung hat sich bei den Verwaltungen im ganzen Kreis erkundigt, wie sich zum aktuellen Schuljahr 2025/26 die Schülerzahlen entwickelt haben.

Die größten Schulen sind die weiterführenden

Der Kreis ist Träger der weiterführenden Schulen sowie der Berufsbildenden und Förderschulen. Dort gehen mit dem nun gestarteten Schuljahr 9497 Schüler in die Bildungseinrichtungen, davon 1077 neue Fünftklässler, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Größte Schule ist die Berufsbildende Schule in Simmern (1700 Schüler), die kleinste Schule in Trägerschaft des Kreises ist die Förderschule in Boppard (84 Schüler). Die Schülerzahlen der Berufsbildenden Schulen seien jedoch wegen höherer Fluktuationen Schwankungen unterworfen, so die Kreisverwaltung. Die meisten neuen Fünftklässler wurden am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern eingeschult (174 Kinder).

Die Grundschulen der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg werden nun von 875 Kindern besucht. 241 davon sind am Dienstag neu eingeschult worden, wie Bürgermeister Peter Müller unserer Zeitung schriftlich mitteilt. 232 Kinder seien von den Grundschulen in der VG Kirchberg an weiterführende Schulen gewechselt. Die größte Grundschule gemessen an den Schülerzahlen befindet sich in Kirchberg, die kleinste in Sohren.

Mehr als 1100 Grundschüler in Simmern-Rheinböllen

In der Stadt Boppard gibt es seit diesem Schuljahr 624 Grundschüler, aufgeteilt in drei Bildungseinrichtungen. 138 davon wurden am Dienstag neu eingeschult, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Größte Schule ist die Michael-Thonet-Schule in Boppard (258), kleinste ist die Grundschule Bad Salzig (141). Insgesamt sind in Boppard 163 Kinder an weiterführende Schulen gewechselt.

1133 Kinder besuchen im Schuljahr 2025/26 die Grundschulen in der VG Simmern-Rheinböllen, wie es aus dem Rathaus heißt. 277 davon hatten am Dienstag zum ersten Mal ihre Schultüte in der Hand, während 269 das vierte Schuljahr erfolgreich absolviert haben und auf die weiterführenden Schulen gewechselt sind. Kleinste Grundschule in der Verbandsgemeinde ist die Soonblick-Grundschule in Riesweiler. Aktuell größte Schule ist die Rottmannschule in Simmern.

Grundschule Mörsdorf hat nur 27 Schüler

Die Grundschule Kastellaun ist mit 345 Schülern die größte in der Verbandsgemeinde Kastellaun. Kleinste Bildungseinrichtung ist die Grundschule Mörsdorf mit 27 Kindern. Neu eingeschult wurden in dieser Woche insgesamt 150 i-Dötzchen. Auf weiterführende Schulen abgegangen sind 139 Kinder. Insgesamt besuchen mit diesem Schuljahr 616 Kinder die Grundschulen in der VG Kastellaun.

Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein werden im nun gestarteten Schuljahr von 815 Schülern besucht, wie die Verwaltung auf unsere Anfrage hin mitteilt. Und: Die Rheinfels-Schule in Trägerschaft der Stadt Sankt Goar hat derzeit 117 Schüler. An den Grundschulen der VG wurden am Dienstag 204 Kinder eingeschult, an der Rheinfels-Schule gab es 34 i-Dötzchen. 253 Schüler sind in der VG Hunsrück-Mittelrhein an weiterführende Schulen gewechselt. Größte Schule derzeit ist die Grundschule Emmelshausen mit 238 Schülern. Die kleinste Grundschule ist die Grundschule Gondershausen mit 88 Schülern.

Fazit: Mit dem neuen Schuljahr gibt es mehr als 13.500 Schulkinder im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die größten Schulen sind dabei die weiterführenden Schulen. Mehr als 1000 Kinder wurden neu eingeschult. Die Größe der Schulen – gemessen an der Schülerzahl – variiert sehr stark, wie die kleine Grundschule Mörsdorf zeigt.