Bedarfsermittlung bis 2045 Rhein-Hunsrück-Kreis: Kitaausbau vorerst abgeschlossen Annalena Bischoff 26.07.2026, 10:00 Uhr

i Im März 2025 wurde der Erweiterungsbau der Kita Gänsacker in Kirchberg offiziell eingeweiht. Charlotte Krämer-Schick

Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es inzwischen genügend Kitaplätze. Der neue Kitabedarfsplan zeigt: Der Ausbau ist vorerst abgeschlossen. Was bedeutet das für die Zukunft der Einrichtungen?

Neue Kindertagesstätten in Rheinböllen, Mörsdorf sowie laufende Bauprojekte in Kirchberg und Kappel: In den vergangenen Jahren wurde im Rhein-Hunsrück-Kreis kräftig in die Kinderbetreuung investiert. Doch trotz der zahlreichen Neubauten dürfte der weitere Ausbau der Kitaplätze vorerst beendet sein.







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