Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es inzwischen genügend Kitaplätze. Der neue Kitabedarfsplan zeigt: Der Ausbau ist vorerst abgeschlossen. Was bedeutet das für die Zukunft der Einrichtungen?
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Neue Kindertagesstätten in Rheinböllen, Mörsdorf sowie laufende Bauprojekte in Kirchberg und Kappel: In den vergangenen Jahren wurde im Rhein-Hunsrück-Kreis kräftig in die Kinderbetreuung investiert. Doch trotz der zahlreichen Neubauten dürfte der weitere Ausbau der Kitaplätze vorerst beendet sein.