Bedarfsermittlung bis 2045
Rhein-Hunsrück-Kreis: Kitaausbau vorerst abgeschlossen
Im März 2025 wurde der Erweiterungsbau der Kita Gänsacker in Kirchberg offiziell eingeweiht.
Im März 2025 wurde der Erweiterungsbau der Kita Gänsacker in Kirchberg offiziell eingeweiht.
Charlotte Krämer-Schick

Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es inzwischen genügend Kitaplätze. Der neue Kitabedarfsplan zeigt: Der Ausbau ist vorerst abgeschlossen. Was bedeutet das für die Zukunft der Einrichtungen?

Lesezeit 3 Minuten
Neue Kindertagesstätten in Rheinböllen, Mörsdorf sowie laufende Bauprojekte in Kirchberg und Kappel: In den vergangenen Jahren wurde im Rhein-Hunsrück-Kreis kräftig in die Kinderbetreuung investiert. Doch trotz der zahlreichen Neubauten dürfte der weitere Ausbau der Kitaplätze vorerst beendet sein.
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