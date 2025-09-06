In vielen Ländern Europas gibt es ihn nicht mehr, den Gartenschläfer. Der Rhein-Hunsrück-Kreis bildet da eine schöne Ausnahme. Und jeder kann etwas für den kleinen, süßen „Zorro“ tun.

Dass sich der Gartenschläfer nicht nur in Schabbach wohlfühlt, hatten wir an anderer Stelle ja bereits berichtet. Auch in Rheinböllen ist er zu Hause, wie uns nun unser Leser Johann Härtl mitteilte. Und dieser weiß noch mehr zu dem kleinen „Zorro“.

Teilweise ausgestorben﻿

„Es gibt mehrere bestätigte Lebend-Sichtungen. Leider auch Tot-Sichtungen“, schreibt Härtl. Tatsächlich hat eine europaweite Analyse (Bertolino 2017) ergeben, dass der Gartenschläfer in 26 Ländern Europas verbreitet war. In vier Ländern davon kann er mittlerweile nicht mehr nachgewiesen werden, ausgestorben oder vermutlich ausgestorben ist er in weiteren vier Ländern, lässt sich auf der Internetseite des Projekts „Spurensuche Gartenschläfer“ nachlesen. Hinter diesem Projekt stehen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Justus-Liebig-Universität Gießen, die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und die Arbeitsgruppe Wildlebende Säugetiere Baden-Württemberg. Dort heißt es weiter: „Drei Länder beherbergen nur noch einzelne kleine Populationen. In zehn Ländern ist der Gartenschläfer selten oder geht zurück. Damit gibt es nur noch in fünf der ursprünglich 26 Länder stabile Bestände des kleinen Bilchs.“

Die gute Nachricht aber ist: „In ganz Rheinland-Pfalz, möglicherweise mit Ausnahme der nördlichen Bereiche (Eifel, Bergisch-Sauerländisches Gebirge, Westerwald) kommt der Gartenschläfer nach den vorliegenden Meldungen noch häufig vor. Dies wurde allerdings vor dem Projekt nie systematisch untersucht. Meldungen aus ganz Rheinland-Pfalz sollen deshalb die Grundlage für eine Bestandsaufnahme bilden.“ Vertieft untersucht wurde das Vorkommen in der Projektregion im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, das mittlere Moseltal und das Oberrheinische Tiefland.

Vermeidbare Gefahren

Doch auch hier ist der Gartenschläfer im Bestand gefährdet. „Freilaufende Katzen sind eine große Bedrohung für die nachtaktiven Tiere“, ist unser Leser aus Rheinböllen sicher. Das wird auch im Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ bestätigt. Besonders in den Siedlungsbereichen ist das der Fall. Gerade dort lauern aber noch andere Gefahren, die vermeidbar sind: „Das Ertrinken in Regentonnen und das Sterben in Reb- und Obstnetzen zum Schutz vor Fraß durch Vögel“. Die Rolle von Pestiziden werde noch untersucht. „Es ist aber davon auszugehen, dass etwa der Einsatz von Rattengift in Gärten und städtischen Räumen nicht ohne Folgen für die dort lebenden Gartenschläfer ist“, heißt es weiter.

Johann Härtl weist noch darauf hin, dass Sichtungen (lebend oder tot) online gemeldet werden können unter https://meldestelle.gartenschlaefer.de/start. „Dort gibt es auch einen Überblick über die gemeldeten Sichtungen, regional und überregional“, teilt er mit. Tatsächlich landet man über die Meldestelle auch beim Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ (www.gartenschlaefer.de), dort gibt es viele Informationen über den kleinen „Zorro“ und darüber, was Gartenbesitzer tun können, um seinen Bestand zu fördern und zu schützen.