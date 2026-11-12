Neue Sporthallen in Kirchberg und Kastellaun, eine Erweiterung der Förderschule und zahlreiche weitere Bauprojekte: Der Schulhaushalt 2027 sieht umfangreiche Maßnahmen vor. Wir zeigen, welche Schulen profitieren und welche Summen eingeplant sind.
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Ob undichte Dächer, marode Toilettenanlagen oder in die Jahre gekommene Sporthallen: An den Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einiges zu tun. Damit die Gebäude auch künftig den Anforderungen entsprechen, muss der Kreis als Schulträger viel Geld in die Hand nehmen.