Neubauten und Sanierungen Rhein-Hunsrück-Kreis investiert 23 Millionen in Schulen Monika Pradelok 12.11.2026, 18:00 Uhr

i An der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun ist eine Erweiterung des Schulgebäudes geplant. Wegen steigender Schülerzahlen soll zusätzlicher Platz geschaffen werden. Archiv Werner Dupuis. Werner Dupuis

Neue Sporthallen in Kirchberg und Kastellaun, eine Erweiterung der Förderschule und zahlreiche weitere Bauprojekte: Der Schulhaushalt 2027 sieht umfangreiche Maßnahmen vor. Wir zeigen, welche Schulen profitieren und welche Summen eingeplant sind.

Ob undichte Dächer, marode Toilettenanlagen oder in die Jahre gekommene Sporthallen: An den Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einiges zu tun. Damit die Gebäude auch künftig den Anforderungen entsprechen, muss der Kreis als Schulträger viel Geld in die Hand nehmen.







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