Nach der unklaren Situation die Kitabau-Förderung betreffend, steuern Landkreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz auf die nächste Streitfrage zu: Müssen sich die Kreise an den Kosten der Gemeinden für Schulbauten für die Ganztagsbetreuung beteiligen?
Ab dem kommenden Schuljahr 2026/27 wird bundesweit jahrgangsweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen eingeführt. Um diesem gerecht werden zu können, muss auch im Rhein-Hunsrück-Kreis an der einen oder anderen Schule gebaut werden.