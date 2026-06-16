Im zweiten Anlauf hat sich in der Katastrophenschutzfamilie des Rhein-Hunsrück-Kreises ein geeigneter Kandidat gefunden, der künftig ehrenamtlich als stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) tätig werden will.
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Seit April ist der Posten eines ehrenamtlichen stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) im Rhein-Hunsrück-Kreis vakant. Zuletzt hatten sich drei geeignete Bewerber aus der Katastrophenschutzfamilie im Kreis gefunden. Die Wehrleiter der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard haben nun Markus Wittich zum stellvertretenden BKI gewählt.