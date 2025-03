Ausleihen, Lesen, Austauschen – in Bibliotheken passieren viele verschiedene Dinge. In der ersten bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ am 4. April steht die Arbeit der kulturellen Einrichtungen im Fokus. Auch im Hunsrück gibt es einige Aktionen.

Um auf die Arbeit und die vielfältigen Angebote von Bibliotheken aufmerksam zu machen, findet am 4. April die erste bundesweite „Nacht der Bibliotheken“ statt. Auch einige Institutionen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind dabei und bieten verschiedene Aktionen an.

Die Stadtbücherei Emmelshausen nimmt mit gleich zwei Aktionen an der „Nacht der Bibliotheken“ teil. „Wir setzen auf die kleinen Dinge, die nicht viel kosten“, betont Jutta Tesch von der Bücherei. Für Lesebegeisterte ab 16 Jahre gibt es eine „Silent Reading Party“. Ab 20 Uhr können Bücherliebhaber eine Stunde lang in gemütlicher Atmosphäre ein Buch lesen. Ob sie es von zu Hause mitbringen oder in der Bücherei ausleihen, ist egal. „Die Leute sollen in freier und ungezwungener Atmosphäre die Stille des Lesens genießen, aber danach trotzdem die Möglichkeit haben, sich auszutauschen“, sagt Tesch.

Emmelshausen bietet Online-Lesung für Kinder an

Auch für Kinder findet an diesem Abend eine besondere Aktion statt. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Katja Reider bietet über die Plattform Onilo eine Online-Lesung an. Mit einem QR-Code, der vorher in der Bücherei erhältlich ist, können die Kleinsten von zu Hause aus teilnehmen. Gelesen wird das Buch „ Bestimmer sein. Wie Elvis die Demokratie erfand“. „Während Reider vorliest, können die Kinder di e Geschichte in einem Bilderbuch verfolgen“, erklärt Tesch. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind an diesem Abend ausgedehnt auf 21 Uhr. Zudem gibt es eine Happy Hour. Wer sich also an diesem Tag für eine Mitgliedschaft anmeldet, erhält einen kostenlosen Leseausweis für sechs Monate. „Wir haben schon einige Anmeldungen für den Tag. Es wird also voll, auch, weil wir begrenzte Räumlichkeiten haben“, sagt Tesch.

Auch die öffentliche und Schulbibliothek Kastellaun macht bei der Aktionsnacht mit. „Wir wollen Kinder anregen, mehr zu lesen, und sehen das als gute Möglichkeit“, betont Tanja Rachilina von der Bibliothek. Veranstaltet wird eine Taschenlampenlesung mit Gruselfaktor in Form eines Hörspiels für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Von 18 bis 20 Uhr hören die Kinder an diesem Abend Gruselgeschichten. Währenddessen sitzen sie inmitten zahlreicher Bücher. Um die passende Stimmung zu schaffen, können sie ihre Taschenlampen von zu Hause mitbringen. Schon im Vorfeld wird das Angebot gut angenommen. „Wir sind schon komplett ausgebucht. Eigentlich hatten wir nur 30 Plätze. Haben sie aber jetzt schon auf 31 ausgedehnt“, sagt Rachilina.

In Ellern gibt es einen Flohmarkt und Gesellschaftsspiele

Mit dabei ist ebenfalls die Evangelische öffentliche Bücherei der Kirchengemeinde Soonblick in Ellern. Zwischen 18 und 20 Uhr ist dort neben einem Flohmarkt ein geselliges Zusammensein mit Gesellschaftsspielen im Benjamin Kossuth Haus geplant. Auch Zeit für einen gegenseitigen Austausch soll es an diesem Abend geben.

Nacht der Bibliotheken

Die Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) und seiner 16 Landesverbände. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ öffnen am 4. April auch in Rheinland-Pfalz über 130 Bibliotheken in 111 Kommunen ihre Türen für verschiedene Aktionen und Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Darunter sind Lesungen von Autorinnen und Autoren, Science-Slams, Gaming-Nights, Digitalisierungsangebote, Konzerte, Vorträge oder Taschenlampenführungen durch spannende Bibliotheksmagazine. Die Nacht soll ab jetzt alle zwei Jahre in allen 16 Bundesländern stattfinden.