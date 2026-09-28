Haushaltslücke wächst weiter Rhein-Hunsrück-Kreis fehlen weitere fünf Millionen Euro Annalena Bischoff 28.09.2026, 17:00 Uhr

i Die finanzielle Situation des Rhein-Hunsrück-Kreises verschlechtert sich nochmal um fünf Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Annalena Bischoff

Das Haushaltsloch des Rhein-Hunsrück-Kreises wächst weiter, damit schrumpft der eigene Spielraum. Rund fünf Millionen Euro kommen nochmal auf die Rechnung oben drauf. Was dahinter steckt und wie die Haushaltsplanung für 2027 läuft.

„Am Limit“ – so hatte Landrat Volker Boch die finanzielle Situation vieler Kommunen beschrieben. Für den Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es nun neue Zahlen, die zeigen, wie ernst die Lage ist. Zum ohnehin erwarteten Haushaltsdefizit von fast 26 Millionen Euro kommen weitere rund fünf Millionen Euro hinzu.







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