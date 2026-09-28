Das Haushaltsloch des Rhein-Hunsrück-Kreises wächst weiter, damit schrumpft der eigene Spielraum. Rund fünf Millionen Euro kommen nochmal auf die Rechnung oben drauf. Was dahinter steckt und wie die Haushaltsplanung für 2027 läuft.
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„Am Limit“ – so hatte Landrat Volker Boch die finanzielle Situation vieler Kommunen beschrieben. Für den Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es nun neue Zahlen, die zeigen, wie ernst die Lage ist. Zum ohnehin erwarteten Haushaltsdefizit von fast 26 Millionen Euro kommen weitere rund fünf Millionen Euro hinzu.