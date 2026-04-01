Mehr als 20 Prozent teurer
Rhein-Hunsrück-Kreis erhöht Taxi-Preise spürbar
Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat die Taxitarife angehoben.
Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat die Taxitarife angehoben.
Werner Dupuis

Kostenschock im Rhein-Hunsrück-Kreis: Taxifahren wird deutlich teurer. Nach langer Diskussion im Kreistag wird erstmals seit 2022 die Tarifordnung angepasst. Was das konkret in Zahlen bedeutet, erklärt Taxifahrer Jörg Gödert.

Lesezeit 2 Minuten
Taxifahren wird im Rhein-Hunsrück-Kreis teurer. Obwohl es im Kreistag Zweifel darüber gab, ob eine Erhöhung vertretbar sei, entschieden die Abgeordneten sich dennoch für die erste Steigerung seit 2022. Grund für die schnelle Entscheidung seien gestiegene Ausgaben und neue Vorschriften.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren