Mehr als 20 Prozent teurer Rhein-Hunsrück-Kreis erhöht Taxi-Preise spürbar Annalena Bischoff

Lara Kempf 01.04.2026, 15:00 Uhr

i Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat die Taxitarife angehoben. Werner Dupuis

Kostenschock im Rhein-Hunsrück-Kreis: Taxifahren wird deutlich teurer. Nach langer Diskussion im Kreistag wird erstmals seit 2022 die Tarifordnung angepasst. Was das konkret in Zahlen bedeutet, erklärt Taxifahrer Jörg Gödert.

Taxifahren wird im Rhein-Hunsrück-Kreis teurer. Obwohl es im Kreistag Zweifel darüber gab, ob eine Erhöhung vertretbar sei, entschieden die Abgeordneten sich dennoch für die erste Steigerung seit 2022. Grund für die schnelle Entscheidung seien gestiegene Ausgaben und neue Vorschriften.







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