Kreistag fordert Sanierung
Rhein-Hunsrück-Kreis bangt um Anreise zur Buga 2029
Symbolbild: Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises fordert die Korridorsanierung zwischen Koblenz und Mainz noch vor der Buga 2
Symbolbild: Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises fordert die Korridorsanierung zwischen Koblenz und Mainz noch vor der Buga 2029.
Hendrik Schmidt/dpa

Boppard, St. Goar und Oberwesel sollen für Buga-Gäste gut erreichbar sein – am besten mit dem Zug. Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises fordert deshalb barrierefreie Bahnhöfe und will Druck bei der Deutschen Bahn machen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bundesgartenschau (Buga) 2029 soll zahlreiche Besucher ins Mittelrheintal locken. Doch wie zuverlässig kommen sie dorthin? Rund 30 Prozent der Buga-Gäste sollen nach den derzeitigen Planungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ausgerechnet bei der Bahn gibt es allerdings noch viele offene Fragen: Am 9.
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