Kreistag fordert Sanierung Rhein-Hunsrück-Kreis bangt um Anreise zur Buga 2029 Annalena Bischoff 25.10.2026, 11:00 Uhr

i Symbolbild: Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises fordert die Korridorsanierung zwischen Koblenz und Mainz noch vor der Buga 2029. Hendrik Schmidt/dpa

Boppard, St. Goar und Oberwesel sollen für Buga-Gäste gut erreichbar sein – am besten mit dem Zug. Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises fordert deshalb barrierefreie Bahnhöfe und will Druck bei der Deutschen Bahn machen.

Die Bundesgartenschau (Buga) 2029 soll zahlreiche Besucher ins Mittelrheintal locken. Doch wie zuverlässig kommen sie dorthin? Rund 30 Prozent der Buga-Gäste sollen nach den derzeitigen Planungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ausgerechnet bei der Bahn gibt es allerdings noch viele offene Fragen: Am 9.







Artikel teilen

Artikel teilen