Notfallversorgung im Kreis Rhein-Hunsrück: Hilfe aus der Luft aus allen Richtungen Annalena Bischoff 09.04.2026, 14:00 Uhr

i Zu 46 Einsätzen im Rhein-Hunsrück-Kreis flog der ADAC Rettungshubschrauber Christoph 77 aus Mainz im Jahr 2025. Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Ob Unfall oder Notfall: Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist Hilfe aus der Luft fester Bestandteil der Versorgung. Hunderte Male waren ADAC-Hubschrauber im Einsatz und flogen aus ganz unterschiedlichen Städten an, sogar über Rheinland-Pfalz hinaus.

Wenn jede Minute zählt, kommt Hilfe oft aus der Luft: 383 Mal wurden die gelben Rettungshubschrauber des ADAC im Jahr 2025 im Rhein-Hunsrück-Kreis alarmiert. Die Maschinen starteten dabei von verschiedenen Standorten in Rheinland-Pfalz – in einem Fall sogar aus Köln.







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