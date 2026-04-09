Ob Unfall oder Notfall: Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist Hilfe aus der Luft fester Bestandteil der Versorgung. Hunderte Male waren ADAC-Hubschrauber im Einsatz und flogen aus ganz unterschiedlichen Städten an, sogar über Rheinland-Pfalz hinaus.
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Wenn jede Minute zählt, kommt Hilfe oft aus der Luft: 383 Mal wurden die gelben Rettungshubschrauber des ADAC im Jahr 2025 im Rhein-Hunsrück-Kreis alarmiert. Die Maschinen starteten dabei von verschiedenen Standorten in Rheinland-Pfalz – in einem Fall sogar aus Köln.