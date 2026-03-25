Nach Wahlschlappe Rhein-Hunsrück: FDP will liberalen Kurs fortsetzen Lara Kempf 25.03.2026, 13:30 Uhr

i Trotz des schlechten Wahlergebnisses kommt aufgeben für Carina Konrad, Kreisvorsitzende der FDP im Rhein-Hunsrück-Kreis, nicht infrage. Thomas Frey/dpa. dpa

Bei der Landtagswahl fuhr die FDP mit weniger als 3 Prozent der Wählerstimmen wohl eines ihrer schlechtesten Ergebnisse jemals ein. Wie geht es für die Partei nun weiter? Carina Konrad, Kreisvorsitzende der Partei, gibt ihre Einschätzung dazu.

Für die FDP stellte die rheinland-pfälzische Landtagswahl einen herben Rückschlag dar. Nicht nur musste die Partei Verluste einbüßen, sie scheiterte sogar an der Fünfprozenthürde und zieht nicht mehr in den Landtag ein. Nur 2,1 Prozent der Stimmen bekam die FDP landesweit.







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