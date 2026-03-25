Bei der Landtagswahl fuhr die FDP mit weniger als 3 Prozent der Wählerstimmen wohl eines ihrer schlechtesten Ergebnisse jemals ein. Wie geht es für die Partei nun weiter? Carina Konrad, Kreisvorsitzende der Partei, gibt ihre Einschätzung dazu.
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Für die FDP stellte die rheinland-pfälzische Landtagswahl einen herben Rückschlag dar. Nicht nur musste die Partei Verluste einbüßen, sie scheiterte sogar an der Fünfprozenthürde und zieht nicht mehr in den Landtag ein. Nur 2,1 Prozent der Stimmen bekam die FDP landesweit.