Die Sparpläne der Gesetzlichen Krankenkassen könnten auch zu Einschnitten bei der Versorgung von Patienten mit Psychotherapie führen. Wie ist die Versorgung mit Psychotherapeuten im Rhein-Hunsrück-Kreis? Ein erster Überblick in die Statistik.
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Bundesweit und auch im Rhein-Hunsrück-Kreis protestieren Psychotherapeuten gegen weitere Einschnitte, die sie infolge des GKV-Spargesetzes befürchten, das derzeit im Bundestag beraten wird. Erst im April ist ihr Honorar gekürzt worden. Experten warnen in der Folge mit einer Verschlechterung der Versorgung für die Patienten.