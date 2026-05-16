Medizinische Versorgung
Rhein-Hunsrück: Einschnitte bei Psychotherapeuten?
Symbolfoto zum Thema Psychische Gesundheit: Patienten warten in der Regel schon heute lange auf einen Therapieplatz, Experten fü
Symbolfoto zum Thema Psychische Gesundheit: Patienten warten in der Regel schon heute lange auf einen Therapieplatz, Experten fürchten, dass sich wegen Sparplänen der Gesetzlichen Krankenkassen die Situation verschlechert.
Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Die Sparpläne der Gesetzlichen Krankenkassen könnten auch zu Einschnitten bei der Versorgung von Patienten mit Psychotherapie führen. Wie ist die Versorgung mit Psychotherapeuten im Rhein-Hunsrück-Kreis? Ein erster Überblick in die Statistik.

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Bundesweit und auch im Rhein-Hunsrück-Kreis protestieren Psychotherapeuten gegen weitere Einschnitte, die sie infolge des GKV-Spargesetzes befürchten, das derzeit im Bundestag beraten wird. Erst im April ist ihr Honorar gekürzt worden. Experten warnen in der Folge mit einer Verschlechterung der Versorgung für die Patienten.

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