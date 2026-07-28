Die Sirene ertönt, der Rettungswagen rückt aus – doch wohin geht die Fahrt danach? Die Notaufnahme in Boppard ist seit dem 1. Juli Geschichte. Welche Auswirkungen das auf den Rettungsdienst im Rhein-Hunsrück-Kreis hat.
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Ob Schlaganfall, Herzinfarkt oder schwerer Verkehrsunfall – bei einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Seit Anfang Juli ist die Zentrale Notaufnahme des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard geschlossen. Damit verfügt der Rhein-Hunsrück-Kreis nur noch über eine Notaufnahme, die der Rettungsdienst mit Notfallpatienten anfahren kann: die der Diakonie Kliniken Hunsrück in Simmern.