Schließung Notaufnahme Boppard
Rhein-Hunsrück: Bleibt die Notfallversorgung gesichert?
Symbolbild: Die Schließung der Notaufnahme des Heilig Geist Krankenhauses Boppard wirkt sich auf die Transportzeit des Rettungsd
Symbolbild: Die Schließung der Notaufnahme des Heilig Geist Krankenhauses Boppard wirkt sich auf die Transportzeit des Rettungsdienstes aus.
Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Die Sirene ertönt, der Rettungswagen rückt aus – doch wohin geht die Fahrt danach? Die Notaufnahme in Boppard ist seit dem 1. Juli Geschichte. Welche Auswirkungen das auf den Rettungsdienst im Rhein-Hunsrück-Kreis hat.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Schlaganfall, Herzinfarkt oder schwerer Verkehrsunfall – bei einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Seit Anfang Juli ist die Zentrale Notaufnahme des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard geschlossen. Damit verfügt der Rhein-Hunsrück-Kreis nur noch über eine Notaufnahme, die der Rettungsdienst mit Notfallpatienten anfahren kann: die der Diakonie Kliniken Hunsrück in Simmern.
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