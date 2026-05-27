Kreis stellt Planung vor Rhein-Hunsrück: Bei diesen Sporthallen drängt die Zeit Philipp Lauer 27.05.2026, 19:00 Uhr

i Die Großsporthalle an der IGS Kastellaun soll saniert werden. Der Rhein-Hunsrück-Kreis als Träger will das Projekt priorisieren und Mittel des Sondervermögens dafür nutzen. Philipp Lauer

Mehr als 30 Millionen Euro – so hoch schätzt die Verwaltung den Investitionsbedarf in die Sporthallen und Sportplätze in Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises. Nun sollen zwei drängende Projekte aus dem Sondervermögen des Bundes finanziert werden.

Bei der sogenannten „Sportmilliarde“, der Bundesförderung zur „Sanierung kommunaler Sportstätten“, hat der Rhein-Hunsrück-Kreis drei Projekte angemeldet, ist in der ersten Runde jedoch leer ausgegangen. Nun will der Kreis das Sondervermögen nutzen, um zwei Projekte aus der Sportstättenentwicklungsplanung voranzutreiben, bei denen es besonders drängt.







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