Der Wechsel auf die weiterführende Schule, in der man bis zu acht Jahre seines Lebens verbringt und Weichen für die Zukunft setzt, ist ein entscheidender Moment. Diesen Schritt gehen nun zum Start des Schuljahres 1049 Kinder im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Lesezeit 1 Minute
Am Montag ist es soweit: Das neue Schuljahr startet, für viele Kinder beginnt in der Schule der „Ernst des Lebens“. Und einige ältere Kinder wechseln von ihren über vier Jahre lieb gewonnenen Grundschulen auf die weiterführenden Schulen im ganzen Rhein-Hunsrück-Kreis.