Ansturm auf die Schulen
Rhein-Hunsrück: 1049 neue Fünftklässler starten
1049 neue Fünftklässler gehen nach den Ferien in die weiterführenden Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis.
1049 neue Fünftklässler gehen nach den Ferien in die weiterführenden Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Der Wechsel auf die weiterführende Schule, in der man bis zu acht Jahre seines Lebens verbringt und Weichen für die Zukunft setzt, ist ein entscheidender Moment. Diesen Schritt gehen nun zum Start des Schuljahres 1049 Kinder im Rhein-Hunsrück-Kreis.

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Am Montag ist es soweit: Das neue Schuljahr startet, für viele Kinder beginnt in der Schule der „Ernst des Lebens“. Und einige ältere Kinder wechseln von ihren über vier Jahre lieb gewonnenen Grundschulen auf die weiterführenden Schulen im ganzen Rhein-Hunsrück-Kreis.
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