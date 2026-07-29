Neuer Besitzer, neues Glück? Das Werk am Standort Rheinböllerhütte – zuletzt von Aumovio, davor von Continental betrieben – verlor in den letzten zwei Jahrzehnten rund 600 Mitarbeiter. Wie es nach einem Verkauf nun weitergehen soll.
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Was schon einige Zeit bekannt war, wurde nun Gewissheit. Der Automobilzulieferer Aumovio hat sein Werk in Rheinböllen an die RHB-Industries GmbH verkauft. Das von der Düsseldorfer Falkensteg Holding gegründete Unternehmen übernimmt alle 320 Beschäftigten.