Standort bis 2028 gesichert RHB-Industries hat Aumovio-Werk Rheinböllen übernommen Johannes Kirsch 29.07.2026, 16:00 Uhr

i Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass das Aumovio-Werk in Rheinböllen verkauft wird. Nun wurde dieser Schritt vollzogen. Auf die Produktion hat dies keine Auswirkungen – zumindest nicht kurzfristig. Werner Dupuis

Neuer Besitzer, neues Glück? Das Werk am Standort Rheinböllerhütte – zuletzt von Aumovio, davor von Continental betrieben – verlor in den letzten zwei Jahrzehnten rund 600 Mitarbeiter. Wie es nach einem Verkauf nun weitergehen soll.

Was schon einige Zeit bekannt war, wurde nun Gewissheit. Der Automobilzulieferer Aumovio hat sein Werk in Rheinböllen an die RHB-Industries GmbH verkauft. Das von der Düsseldorfer Falkensteg Holding gegründete Unternehmen übernimmt alle 320 Beschäftigten.







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