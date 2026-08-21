Böller-Brand bei Niederburg Revierleiter Moog: Natur wird sich schnell erholen Johannes Kirsch 21.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Schäden, die der Brand zwischen Niederburg und Damscheid am Wald verursacht hat, sind überwiegend in Bodennähe sichtbar. Volker Stiehl

Beim Böller-Brand zwischen Niederburg und Damscheid war auch eine Waldfläche betroffen. Wie groß sind die Schäden, die das Feuer an der Natur hinterlassen hat? Unsere Zeitung hat beim zuständigen Forstrevier nachgefragt.

Auf dem ehemaligen Sportgelände des Sportbunds Rheinland zwischen Niederburg und Damscheid geriet am Freitagabend, 14. August, eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern in Brand. Sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stehen im Verdacht, dort Feuerwerkskörper gezündet zu haben.







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