Zwar ist es ruhig geworden um die Afrikanische Schweinepest, verschwunden ist sie aber noch nicht. Ein Mittel zur Prävention ist die Reduzierung des Schwarzwildbestands. Und die glückt, wenn viele Jäger an einem Strang ziehen. So wie im Hunsrück.
Es ist ruhig geworden um die Afrikanische Schweinepest (ASP), doch verschwunden ist sie nicht. Denn auch im dritten Quartal dieses Jahres wurden laut Friedrich-Loeffler-Institut noch zwei verendete Tiere positiv auf die ASP getestet – beide in den seit vergangenem Jahr betroffenen Landkreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen.