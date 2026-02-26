Einigkeit und kritische Töne Rettung für Heilig Geist: Das sagt der Stadtrat Boppard Philipp Lauer 26.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard ist Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM). Philipp Lauer

Um das Heilig Geist Krankenhaus zu erhalten, zieht der Stadtrat Boppard an einem Strang. Kritisch sehen die Ratsmitglieder, dass die Stadt diese große Verantwortung tragen soll, obwohl zuletzt Vertrauen gegenüber dem GKM verloren gegangen sei.

Der Stadtrat Boppard hat sich erneut einstimmig dafür bereit erklärt, für die Rettung des Heilig Geist Krankenhauses einzutreten. Bei aller Einigkeit in der Sache klangen nach der Vorgeschichte in der Debatte auch kritische und misstrauische Töne an.In seinen einleitenden Worten zum Beschluss ordnete Bürgermeister Jörg Haseneier ein, dass es eigentlich gar nicht in der Zuständigkeit der Stadt Boppard liege, das Krankenhauswesen zu erhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen